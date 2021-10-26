لبنان

سقط أثناء لهوه.. وفاة طفل في الخرايب

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:50
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توفي الطفل ح.ح (3 أعوام) سقوطا على رأسه، أثناء لهوه في باحة منزل ذويه في بلدة الخرايب.
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الخرايب

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