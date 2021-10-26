وهاب: هل سيستفيد لبنان من التطورات "الإيجابية" عربياً؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تطورات إيجابية كبيرة عربياً من اليمن إلى سوريا هل يستفيد منها لبنان أم يبقى غارقاً بتفاصيله التافهة والسخيفة وبنقاشات كرهنا سماعها؟".