لبنان

طعن شخصين بسكين وقتل أحدهما... وهذا ما جرى أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:38
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أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر- الهرمل المواطن (خ.أ.م) أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، وكان الموقوف قد أقدم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢ في منطقة بتاتر- عاليه على طعن كل من: (ب.أ.م) و(ن.أ.م) بسكين ما أدى إلى وفاة الأول.
 
 
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