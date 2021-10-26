طعن شخصين بسكين وقتل أحدهما... وهذا ما جرى أثناء محاولته الفرار إلى سوريا

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر- الهرمل المواطن (خ.أ.م) أثناء محاولته الفرار بطريقة غير شرعية إلى داخل الأراضي السورية، وكان الموقوف قد أقدم بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢ في منطقة بتاتر- عاليه على طعن كل من: (ب.أ.م) و(ن.أ.م) بسكين ما أدى إلى وفاة الأول.