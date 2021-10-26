اقتراح للسماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل بالانتساب الى الضمان

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة لها، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسين الحاج حسن وحضور النواب: آلان عون، سيزار ابي خليل، علي درويش، انور جمعة ونقولا صحناوي.كما حضر الجلسة: وزير العمل مصطفى بيرم، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، نقيب المحررين جوزف قصيفي، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية الدكتورة رجاء الشريف ، رئيس مصلحة القضايا في الضمان الاجتماعي صادق علوية، رئيس دائرة العلاقات الاعلامية لارا سليمان نون، امين الصندوق في مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية علي يوسف.اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي: "درست اللجنة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى السماح للصحافيين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي قرر المجلس احالته في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران الى لجنة الاعلام والاتصالات.وبعد المناقشة في هذا الاقتراح والاستماع الى الجهات المعنية المختصة به، قررت اللجنة استكمال درس هذا الاقتراح في 9 تشرين الثاني في حضور الوزراء المعنيين".