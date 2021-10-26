لبنان

فضل الله: أخشى من أن يكون ملف الجوع مفتوحا على هواجس تفضي لمزيد من العنف

Lebanon 24
26-10-2021 | 06:35
A-
A+
Doc-P-879295-637708518783156544.jpg
Doc-P-879295-637708518783156544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب العلامة السيد علي فضل الله عن "خشيته من أن ملف الجوع في لبنان مفتوح على كل الهواجس التي قد تفضي للمجاعة، ولمزيد من العنف والفراغ القاتل"، مستغربا "عدم ارتفاع الأصوات أمام هذا الفشل في التخفيف من حدة الأزمة وهذا الجوع الذي لا تدور رحاه إلا على فقراء لبنان ومعوزيه".

وفي درس التفسير القرآني الأسبوعي، اجاب فضل الله على سؤال عن طغيان الملفات الأمنية والقضائية على ملف الجوع والأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، وقال:"لقد كان اللبنانيون يتطلعون بعد تشكيل الحكومة إلى معالجة سريعة لبعض الملفات التي تتصل بحياتهم اليومية ومعاناتهم الكبرى على المستوى المعيشي، ولا سيما منها ما يتعلق بالمحروقات والكهرباء والدواء والمواد الغذائية الأساسية. ولكن الذي حصل هو أن هذه المشاكل ازدادت تفاقما وأدى رفع الدعم عن المحروقات إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، التي شملت رغيف الخبز وهو قوت الفقراء الأساسي، من دون أن نلمح أصواتا كثيرة ترتفع، أو أن نرى مظاهر حقيقية للاستنكار الشعبي، وكأن الناس استكانت إلى المسكنات التي يتحدثون عنها، أو يئست من إمكان التغيير".

أضاف: "نخشى من أن الدائرة بدأت تضيق على الفقراء والمعوزين وأصحاب الحاجات من كل الاتجاهات، فهؤلاء هم الذين يدفعون الثمن من أرواحهم وأرزاقهم عند انسداد الحل السياسي، لتدور رحى العنف والقتل عليهم كما لاحظنا في مجزرة الطيونة، وهم الذين يحملون الأعباء المعيشية المتفاقمة، وهم في نهاية المطاف المستهدفون في مآلات الأوضاع والخطط الانتخابية وكأنهم بيادق في أيدي الطبقة السياسية، لا يملكون غير الامتثال لأوامرها".

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-10-27
01:30 | 2021-10-27
01:20 | 2021-10-27
01:15 | 2021-10-27
01:00 | 2021-10-27
00:53 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website