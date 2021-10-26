باسيل: إسقاط كوتا المرأm والـ"ميغاسنترز" ضربة للإصلاحات

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "كنا قد تقدمنا بقانون لاعتماد اللوائح المختلطة (رجال ونساء) للترشح لانتخابات 2022 مع اعتماد كوتا نسائية من 16 مقعدا لدورتين متتاليتين بدءا من سنة 2026 لتأمين وصول السيدات للبرلمان. إسقاط كوتا المرأة وكوتا المنتشرين والـ megacenters (ميغاسنترز) ضربة للإصلاحات اللازمة لتعزيز الديموقراطية".