رابطة موظفي الادارة العامة من أمام مبنى ال TVA : مستمرون في الاضراب بإستثناء نهار الاربعاء

أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة" في مؤتمر صحافي عقدته قبل ظهر اليوم، أمام وزارة المالية - مبنى ال TVA ، استمرارها في الاضراب "ما عدا نهار الاربعاء من كل اسبوع"، محذرة من "اللجوء الى الاضراب المفتوح بدءا من أول تشرين الثاني المقبل، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي، حل مشكلة تدني التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب".