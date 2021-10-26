لبنان

شراكة بين "OMT" والجامعة الأميركية في بيروت

Lebanon 24
26-10-2021 | 05:01
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وقعت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) وشركة OMT عقد شراكة جديدة يعطي طلاب الجامعة خيار تسديد رسوم الالتحاق عبر أكثر من 1200 مركز OMT في لبنان.
 
 
وقال رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، خلال حفل التوقيع: "هذه لحظة مظلمة في تاريخ هذا البلد الذي أنعم على الجامعة الأميركية في بيروت بأن تخدمه... لكن مبادرات وقرارات وشراكات مثل هذه هي جوهر ما يساعد في بناء المستقبل. لذلك، بالنيابة عن الجامعة الأميركية في بيروت، نبدي لكم كبير الامتنان على هذه الشراكة. إنكم تتحركون عكس اتجاه ما يفعله معظم الآخرين، ولكن مرحى، أنتم تفعلون الشيء الصحيح، والتاريخ سينصفكم".

وأثنى رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوض، من جهته، على "الدور البناء الذي تؤديه الجامعة في المجتمع اللبناني والعربي"، وقال: "نفتخر بأن تكون OMT جسرا يربط بين الجامعة والتلاميذ الذين يشكلون مستقبل لبنان، ما نعتبره عربون ثقة نعتز به. هذه هي الخطوة الأولى فقط ونتطلع إلى المزيد من التعاون".

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