في صيدا.. تلف كمية كبيرة من المخدرات

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه تمّ تلف نحو 2000 كلغ من حشيشة الكيف و563 الف حبة من الكبتاغون وكمية من البودرة التي تستخدم في صناعة الكبتاغون، وذلك بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

وجرت عملية تلف هذه البضاعة التي كان قد تم ضبطها مسبقا من قبل المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات في الجنوب بالقرب من مكب النفايات، جنوبي مدينة صيدا بعد ان تم تخصيص مكان لعملية التلف، في حضور القاضي رمضان، ورئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، ورئيس مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب المقدم هيثم سويد ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية ريمون قزحيا.



اشارة الى انه جرى تلف قسم من البضاعة عن طريق الحرق، وقسم آخر عن طريق خلطها بالاتربة والمياه.

