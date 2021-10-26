مداهمة لوزارة الصحّة في كفررمان.. ما القصة؟





ابو زيد دهم فريق من طبابة القضاء في وزارة الصحة العامة في النبطية بمؤازرة شرطة بلدية كفررمان منزلا لاحد السوريين المقيمين في البلدة، يعد صاحبه اللبن والجبنة غير المطابقة لشروط السلامة الصحية، حيث تبين بعد الكشف على المنزل وجود كمية كبيرة من الذباب والبرغش داخل الاواني المعدة لانتاج اللبن وداخل الغرفة المخصصة لتحضير الحليب واللبن، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والعفن من الجبن.

واعلن رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد "انه وبناء لشكوى أحد المواطنين جرت مداهمة المنزل العائد للسوري خالد الحمد، وبعد الكشف على المكان تبين انه غير مطابق لشروط السلامة الصحية، حيث الذباب داخل اللبن والعفن يطفو على كميات من الجبنة المستحضر بالاضافة الى انتشار الاوساخ في المياه المخصصة للغسيل والاستعمال".



ولفت ابو زيد الى "انه جرى تسطير محضر ضبط بحقه وتلف اللبن والجبن داخل المكان، مؤكدا ان "البلدية تسعى دائما الى تأمين السلامة الصحية للناس".