لبنان

اجتماع للمجلس الوطني للاعلام غدا برئاسة قرداحي

Lebanon 24
26-10-2021 | 07:34
A-
A+
Doc-P-879321-637708556800589110.jpg
Doc-P-879321-637708556800589110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 يعقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا، في مقره، برئاسة وزير الاعلام جورج قرداحي، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الاربعاء في مقره في وزارة الاعلام.

وأشار بيان للمجلس، انه "سيناقش في الاجتماع الواقع الاعلامي، ويشدد على ضرورات بلورة رؤية اعلامية مرتكزة على الحرية الاعلامية التي تعتمد المعلومة الصحيحة والدقيقة والمسنودة الى مصدر موثوق في سياق اعطاء صدقية مهنية بعيدا من تسييس الخبر واحتراما لحق المواطن في الاطلاع والاستطلاع ولدور الاعلام في توجيه الرأي العام نحو التهدئة والحوار وايجاد المخارج للأزمات المتشابكة".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-10-27
01:30 | 2021-10-27
01:20 | 2021-10-27
01:15 | 2021-10-27
01:00 | 2021-10-27
00:53 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website