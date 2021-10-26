اجتماع للمجلس الوطني للاعلام غدا برئاسة قرداحي

يعقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا، في مقره، برئاسة وزير الاعلام جورج قرداحي، عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر غد الاربعاء في مقره في وزارة الاعلام.وأشار بيان للمجلس، انه "سيناقش في الاجتماع الواقع الاعلامي، ويشدد على ضرورات بلورة رؤية اعلامية مرتكزة على الحرية الاعلامية التي تعتمد المعلومة الصحيحة والدقيقة والمسنودة الى مصدر موثوق في سياق اعطاء صدقية مهنية بعيدا من تسييس الخبر واحتراما لحق المواطن في الاطلاع والاستطلاع ولدور الاعلام في توجيه الرأي العام نحو التهدئة والحوار وايجاد المخارج للأزمات المتشابكة".