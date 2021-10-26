المرتضى بحث مع اندره حاج في تفعيل ودعم الاوركسترا الشرق عربية لنشر الموروث الثقافي

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الوزارة اليوم، القائد الرئيسي للأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق – عربية اندره حاج. وتم البحث في أهمية الموروث اللبناني الموسيقي ووجوب حفظ هذا الموروث ونقله الى اللبنانيين في الداخل والخارج، كما وأهمية تفعيل ودعم "الأوركسترا الشرق عربية" كسفيرة للبنان في الخارج تنشر موروثه الثقافي في العالم، وتعكس من خلاله الصورة الراقية للبنان واللبنانيين.