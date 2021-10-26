موظفو وعمال ومستخدمو مستشفى بنت جبيل: للاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب

توقف موظفو وعمال ومستخدمو وأجراء مستشفى بنت جبيل الحكومي عن العمل، معلنين "الاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم، أثناء تجمعهم في باحة المستشفى، رافعين لافتات مطالبة بتحسين اوضاعهم المادية.وتحدث مسؤول الموظفين علي ملاك "عن المعاناة في ظل الضائقة المعيشية"، وقال:" باتت رواتبنا لاتكفي لسد رمق العيش ولا حتى بدل النقل. وفي الوقت الذي نشعر مع حالة المرضى ونقدر حاجتهم للمساعدة والخدمة، لكننا وصلنا الى حد لا يحتمل ولا نستطيع الاستمرار برواتب لا تكفي لسد رمق العيش ولا حتى بدل النقل".وختم ملاك مطالبا الدولة ووزير الصحة العامة ب"انصافهم ومعاملتهم كباقي الموظفين في القطاع العام لجهة الأجور وبدل النقل".