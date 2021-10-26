لبنان

ما التوقعات لسعر البنزين غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2021 | 08:10
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بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، ينتظر اللبنانيون التسعيرة الجديدة التي ستصدر غداً، فهل سيتكرر سيناريو الأربعاء الماضي؟.
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس  كشف في اتصال مع "لبنان 24" أن جدول الغد سيشهد ارتفاعاً بسيطاً في أسعار المحروقات، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالميا، ولا علاقة لسعر صرف الليرة تجاه الدولار بالامر".
ولفت الى ان "جدول الأسعار سارٍ على سعر 20 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، وسعر الدولار لم يتغير في السوق الموازية مؤخرا، أي أن لا فرق بين تسعيرة الجدول والدولار".

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