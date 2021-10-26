لبنان

الراعي استقبل سفراء تشيكيا والعراق وهنغاريا وتشديد على مساعدة لبنان في ظروفه الصعبة

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:15
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 إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل في زيارة بروتوكولية شدد بعدها على "أهمية لقاء البطريرك الراعي لما يمثله من شخصية استثنائية تميزت باتخاذها للمبادرات البناءة والمهمة والجديدة والتي تهدف دوما الى خير لبنان وأبنائه".

وتابع دوليزيل:" انها زيارتي الأولى الى هذا الصرح العريق. ونقلت الى غبطته استعداد بلادي لمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي يجتازها، كما اوجزت لغبطته الظروف الصعبة المشابهة التي مر بها بلدي في التسعينبات وتمكنا من تجاوزها".

سفير العراق
والتقى البطريرك الراعي سفير العراق في لبنان حيدر البراك في زيارة هي الأولى له بعد تسلمه مهامه الديبلوماسية الجديدة. وكان تشديد على "أهمية تواصل وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة.

سفير هنغاريا
واستقبل الراعي سفير هنغاريا الدكتور جيزا ميهاليي في زيارة وداعية أعرب فيها ميهاليي عن تمنياته بأن "يجتاز هذا البلد الرائع الذي اسمه لبنان كل هذه الظروف المأسوية التي يمر بها لأنه بلد تليق به الحياة".

زوار
ومن زوار الصرح البطريركي: الأرشمندريت فيليب، الأب المرسل اندرو هالنبا يرافقه رئيس الرهبنة الكرملية في لبنان الاب ريمون عبدو، حيث جرى عرض للعمل التوثيقي الذي يقوم به الأب هالنبا عن الكنيسة في سوريا والمأساة التي اصابتها وحجم خسائرها.
ولفت هالنبا الى الإحصاءات الجديدة التي يتممها حول الكنيسة المارونية والإضاءة على مكامن الضعف فيها والخسارة التي تعاني منها ان على صعيد البشر او الحجر.
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