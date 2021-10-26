لبنان

نديم الجميل: الخضوع اللبناني الرسمي لاوامر ايران

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:42
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 غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر": "‏تناسى النظام الامني اللبناني- الايراني حقيقة ما حصل في الطيونة، تناسى من دعا وسلح وجيش ما سمي بالمتظاهرين النخبويين، تناسى من بدأ بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في عين الرمانة، هذا يؤكد من جديد، الخضوع اللبناني الرسمي الكامل لاوامر إيران وحزبها".
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