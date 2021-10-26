نديم الجميل: الخضوع اللبناني الرسمي لاوامر ايران

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر": "‏تناسى النظام الامني اللبناني- الايراني حقيقة ما حصل في الطيونة، تناسى من دعا وسلح وجيش ما سمي بالمتظاهرين النخبويين، تناسى من بدأ بالاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في عين الرمانة، هذا يؤكد من جديد، الخضوع اللبناني الرسمي الكامل لاوامر إيران وحزبها".