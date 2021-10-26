لبنان

درويش: من المفترض عودة الحكومة الى الانعقاد في القريب العاجل

Lebanon 24
26-10-2021 | 08:21
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أعلن عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أنه "من المفترض عودة الحكومة الى الانعقاد في القريب العاجل، والأمر غير مناط برئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحده، وعندما يرى ان الجو أصبح ملائما سيدعو الى جلسة". وأشار إلى أن "هناك دقة وعقلانية يجب ان تُؤخذ بعين الاعتبار والجميع يلمس مدى خطورة الوضع الذي نعيشه اليوم".
 
ودعا درويش في حديثٍ للـ"أم تي في" "إلى ترك موضوع انفجار مرفأ بيروت عند القضاء لمعالجته". وأضاف: "لتخفيض سقف الخطابات وعدم الاستفزاز وترك المؤسسات تعمل ومعالجة الأمور المعيشية كي لا تصل الى الانفجار والاتجاه نحو خدمة الناس والهدوء".
 
أما بشأن إحالة ملف أحداث الطيونة على المجلس العدلي، فقال: "عندما تجتمع الحكومة ستأخذ القرار المناسب بهذا الخصوص، ويجب ترك الموضوع في عهدة الجيش والقضاء".
 
ولفت درويش إلى أن "التوجه في الجلسة التشريعية يوم الخميس هو التأكيد على قانون الانتخاب وترك الموضوع للسلطة التنفيذية خصوصا بعد التعديل الذي طرأ على المهل".
 
 
 
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