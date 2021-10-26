الراعي جال على عون وبري وميقاتي: متفقون على الحلول انطلاقا من الدستور

جال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، واستهل جولته بلقاء الرئيس نبيه بري في عين التينة.

عين التينة

اوضح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إئر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ان "هناك علاقة صداقة وتقدير متبادلة مع الرئيس بري والزيارة كانت ضرورية في هذا الظرف الصعب الذي نعيشها".



وقال: "بحثت مع الرئيس بري في التطورات المختلفة وفي موضوع القضاء وتعطيل مجلس الوزراء الذي يفاقم الازمات الاجتماعية والمعيشية".





اضاف: "لم نبحث وقائع حادثة الطيونة لكننا شددنا على حرية واستقلالية القضاء "، مشيرا الى انه "لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء". اضاف: "لم نبحث وقائع حادثة الطيونة لكننا شددنا على حرية واستقلالية القضاء "، مشيرا الى انه "لا معطيات لديه عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، ولا أملك الملف لذا لا يمكنني الحكم لكننا نستهجن الاستدعاء".

واكد بان هناك خريطة طريق للحلول ولكن لا مقايضة بين حادثة الطيونة وانفجار المرفأ.

كما قال: "نريد قضاءً حراً ومستقلاً لا يخضع لضغط حزبي أو طائفي".

السراي الكبير

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصر اليوم في السراي الكبير ، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض.

بعد اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة، صرّح البطريرك الراعي بالآتي:

" سررتُ جداً بزيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي التي جاءت رداً للزيارة التي شرفنا بها الى بكركي مع مجموعة من الوزراء إنتقاهم من الوزراء الموارنة، وبالتالي من الواجب رد الزيارة لشكره متمنين له كل التوفيق، فأنتم تعلمون أن هناك علاقة صداقة ومعرفة قديمة بالرئيس ميقاتي.

وأضاف: في هذا الظرف الصعب، كان من الضروري أن نزور الرئيس ميقاتي حتى نتباحث كمسؤولين، كلّ من موقعه، عما يمكن القيام به أمام الواقع المرّ والخطير الذي نمرّ به، والذي نعرفه جميعا.

هذه الزيارة تلت زيارتي الى دولة الرئيس نبيه بري حيث قلت في تصريح "بأننا طرحنا تصورنا وموقفنا سواء مع الرئيس بري أو الرئيس ميقاتي، ونحن متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين، ولذلك فإن الواقع الذي نحن فيه اليوم يُحل كلياً بالعودة الى الدستور.

وتابع: من هذا المنطلق أنا سعيد أن أعود مطمئن البال بأننا لسنا في غرفة مقفلة من دون أبواب، فهناك باب للحل ويجب بالإرادة الطيبة وروح المسؤولية أن يجري العمل بهذا الحل كي تستعيد البلاد الحياة، فلا يمكن لمجلس الوزراء أن يستمر معطلاً وغير قادر على الإجتماع للأسباب المعروفة، ولا يمكن أيضاً أن تستمر الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية كما هي،كذلك نحن تجاه الرأي العام العالمي لا يمكن أن نستمر على هذه الحال، مع دولة معطلة يوماً بعد يوم.

أضاف: لقد تباحثنا بكل هذه الأمور، وقد تحدثنا باللغة ذاتها ونحن متفقون على الحل ذاته، ويبقى علينا أن نستمر للوصول الى تنفيذه.





سئل: هل أنتم متخوفون من امتداد أزمة الطيونة خصوصاً أن هناك دعوات لمسيرات سيارة للقوات اللبنانية؟ وماذا عن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتحقيق يوم غد؟

أجاب: لا علم لدي بما حصل اليوم ولا أملك أي معلومات حول هذا الموضوع، لكن آمل أن نصل الى حلول تنتشلنا من هذا المأزق الكبير في كل المواضيع المطروحة اليوم، كل شيء له حل، المهم هو أنه بصيانة القضاء والقانون والدستور كل شيء يُحل.

سئل: لقد تكلمت خلال زيارتك الى عين التينة عن خارطة طريق وأفكار متبادلة مع الرئيس بري، فهل من لقاء أو التقاء أفكار بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري من أجل الوصول الى حلحلة الأمور العالقة؟

أجاب: " عليّ أن أقوم بالإتصالات مع المعنيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية للتباحث حول هذه الحلول التي أنا مقتنع بها، وكذلك دولة الرئيس ميقاتي ودولة الرئيس بري، وهذا ما يساعدنا على السير قدم.

بعبدا

ووصل البطريرك الراعي الى القصر الجمهوري في بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وبعد اللقاء قال الراعي: " الأمور تُحل سياسياً وليس في الشارع، وقد طرحت حلاً دستورياً على الرئيسين بري وميقاتي، ووجدت كلّ التجاوب معه عند فخامة الرئيس، والحل لا يكون بالشارع والسلاح والاستقواء وفرض الرأي بل بالسياسية والدستور".