لبنان

وكلاء جعجع تقدموا بمذكرة إلى عقيقي: التبليغ غير قانوني

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:01
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تقدم وكلاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع غير قانوني.
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