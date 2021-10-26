سلام عرض لمشاكل الصناعيين مع فادي الجميل

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، حيث عرض الصناعيون همومهم ومشاكلهم، وركزوا على موضوع المعاملة بالمثل في العلاقات الاقتصادية مع باقي الدول دعما لتصدير الصناعات اللبنانية، والتي ستنال حيزا من الاهمية في هذه المرحلة الدقيقة اقتصاديا.وأكد الوزير سلام "حرصه على القطاع الصناعي وأهمية دور الصناعة في الاقتصاد وبخاصة انعكاس هذا القطاع على النمو الاقتصادي". وطمأن الوزير سلام الصناعيين الى أنه سيكون "مؤتمنا على العمل مع كل الدول التي لديها علاقات تجارية مع لبنان لتفعيل المعاملة بالمثل وتذليل عقبات التصدير أمام الصناعات اللبنانية". ووعد ب"العمل على المدى الطويل على تطوير وإعادة البحث في كل الاتفاقات التجارية بما يخدم مصلحة لبنان أولا والعلاقات التجارية مع الدول".