لبنان

باسيل: "هيك هنّي وهيك نحنا!"

Lebanon 24
26-10-2021 | 09:26
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غرّد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتب عبر حسابه على "تويتر":
 
"بدّن يلغوا ٦ مقاعد نيابية مخصّصة للمنتشرين، وبيقولوا هيدا انجاز، وبيكذبوا انّن عم يخلّوهم يصوّتوا ل ١٢٨ نائب بدل ٦؛ بالوقت انو اللبناني بالخارج متل اللبناني بالداخل، يحق له التصويت بدائرة انتخابية واحدة وبصوت تفضيلي واحد؛ مع أحقية للمنتشر يختار وين يصوّت، بالخارج او بالداخل".
 
وأضاف باسيل: "الغاء ٦ مقاعد اضافية للمنتشرين بال٦ قارات صار انجاز! متل انجازاتهم بالغاء معامل الكهرباء بدير عمار وسلعاتا، وخط ومحطات الغاز، وسدّ بسري وغيرو وغيراتو… وبتطيير القانون الاورثوذكسي! هيك هنّي وهيك نحنا!".
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