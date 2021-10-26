إطلاق مجموعة الصداقة الكويتية اللبنانية توطيدا لعلاقات الأخوة والتنسيق وخدمة المجتمعين

أعلنت مجموعة الصداقة الكويتية - اللبنانية في بيان، "إطلاق أعمالها اليوم، بهدف تعزيز وتوطيد علاقات الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين والشعبين الشقيقين وفتح آفاق جديدة تسهم في إثراء روح التعاون والتضامن بينهما".وتمنى القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية هادي هاشم، الذي رعى إطلاق مجموعة الصداقة اللبنانية - الكويتية، "الديمومة لهذه الجموعة، لتسلط الضوء وتوطد العلاقات بين البلدين الشقيقين الكويت ولبنان، لاسيما في ما يخص الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياحية والانسانية".وأشارت المجموعة في بيانها، لمناسبة إطلاق أعمالها، في احتفالية أقامتها في مقر السفارة اللبنانية لدى دولة الكويت، الى إنها "مجموعة غير ربحية وليست سياسية، وتضم هيئتها الادارية شخصيات من البلدين، وانه تم الاتفاق على أن تكون الكويت مركزا للمجموعة".وأوضحت أنها "تعتزم القيام ببعض النشاطات والخدمات العلمية والثقافية والتعليمية والتربوية والإنمائية والسياحية والصحية والاجتماعية، وايجاد مناخ ملائم يكون حافزا للجميع من أجل العمل على خدمة المجتمعين الكويتي واللبناني".