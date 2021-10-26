لبنان

قبلان: البلد لا يحتاج معجزة أبدا بل إلى رجال قرار يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الأميركية

Lebanon 24
26-10-2021 | 10:26
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 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:
"لا يمكن أبدا السكوت عن كرامات الناس ودمائها ولا يمكن السكوت عن دفع الناس نحو نقطة اليأس وتركها للمجهول عبر محرقة أسعار النفط الجنونية والتخلي الحكومي المعيب، والمطلوب من الحكومة حل مشكلة قطاع النقل البري والوقوف على وجع الناس وكلفة النقل الآن، وبعيدا عن جنة الوعود وزماميرها. ويجب أن يفهموا جيدا أن الشرعية بين زواريب الناس وبيوتها وليس بالصالونات المخملية، ورفع الدعم دون ضمانة فعلية هو دفع للناس نحو قعر الجحيم، واليوم أكثرية فقراء وعمال لبنان محكومون بالإعدام من قبل سلطة ظالمة وفاسدة وفاشلة وبكل وقاحة وعلانية، فالبلد لا يحتاج معجزة أبدا بل يحتاج الى رجال قرار تاريخي سياسي وطني يقلبون الطاولة بوجه الوصاية الأمريكية، وإلا يوم المظلوم على الظالم سيكون أشد من يوم الظالم على المظلوم".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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