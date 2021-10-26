لبنان

العماد عون عرض مع باتس برنامج المساعدات الأميركية للجيش

Lebanon 24
26-10-2021 | 10:31
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية تيموتي باتس على رأس وفد مرافق، وتناول البحث برنامج المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.
 
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جوزاف عون

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