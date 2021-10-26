العماد عون عرض مع باتس برنامج المساعدات الأميركية للجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية تيموتي باتس على رأس وفد مرافق، وتناول البحث برنامج المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.