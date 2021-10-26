لبنان

لجنة الادارة أرجأت جلستها الى 2 تشرين الثاني

Lebanon 24
26-10-2021 | 10:35
A-
A+
Doc-P-879386-637708663257691036.jpg
Doc-P-879386-637708663257691036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت لجنة الإدارة والعدل في بيان، أنها "أرجأت جلستها التي كانت مقررة عند الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 26/10/2021 إلى الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 2/11/2021، على أن تتابع درس الموضوع عينه: اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي".

وأشارت الى أنه "إذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عينه.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-10-27
01:30 | 2021-10-27
01:20 | 2021-10-27
01:15 | 2021-10-27
01:00 | 2021-10-27
00:53 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website