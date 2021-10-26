لجنة الادارة أرجأت جلستها الى 2 تشرين الثاني

أعلنت لجنة الإدارة والعدل في بيان، أنها "أرجأت جلستها التي كانت مقررة عند الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 26/10/2021 إلى الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 2/11/2021، على أن تتابع درس الموضوع عينه: اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي".وأشارت الى أنه "إذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عينه.