ميقاتي يلتقي وفدا مشتركا من الاتحاد العمالي العام و اتحاد نقابات النقل البري

يلتقي رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير الداخلية بسام المولوي، وفداً مشتركاً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر ورئيس اتحاد نقابات النقل البري بسام طليس على رأس وفد من الإتحاد.