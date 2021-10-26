الخليل زار الأبيض: وزير الصحة مستعدّ لتذليل العقبات بشأن مستشفى حاصبيا

نوه النائب أنور الخليل بـ"الجهود التي يبذلها وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض من أجل تعزيز واقع القطاع الصحي في لبنان، في ظل ما نعانيه من ظروف صحية وإجتماعية صعبة وما تعانيه الدولة من أوضاع مالية معقدة".وقال الخليل بعد لقائه الوزير الأبيض في مكتبه بالوزارة: "كانت مناسبة استعرضنا فيها الاوضاع المؤلمة التي نمر بها، وعرضت على معالي الوزير واقع مستشفى حاصبيا الحكومي المتوقف عن العمل فعليا، وناقشت معه الخطوات الضرورية لإعادة تفعيل المستشفى لأهميته الصحية والاجتماعية والوطنية".وأضاف: "لقد وعد الوزير الأبيض بدراسة اللائحة التي تتضمن أهم الحاجات في أسرع وقت ممكن، على أن يلي اللقاء إجتماع قادم تفصيلي مع مديرة المستشفى".ونقل الخليل عن الوزير الأبيض "استعداده لبذل اقصى جهده لتذليل العقبات التي تواجه مستشفى حاصبيا، آخذاً بعين الإعتبار الظروف المالية المعقّدة للدولة حالياً والتي لا تمنع من ايجاد بعض الحلول المستدامة".