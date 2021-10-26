قرار بتعليق إضراب قطاع النقل العام يوم غد

أعلن رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، تعليق إضراب قطاع النقل العام المقرر يوم غد الأربعاء.



من جهته قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "نصر على تطبيق خطة النقل البري".

وجاء إعلان تعليق الإضراب بعد اجتماع عقد، مساء اليوم، في السراي الحكومي، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طليس والأسمر مع وفدٍ مشترك من "العمالي العام" و "اتحاد نقابات النقل البري".