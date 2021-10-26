خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "الانتاج بات يتحسّن وقد يزداد مع نهاية شهر تشرين الأول الجاري"، مشيرة إلى أنّ "عدد ساعات التغذية ارتفع وهناك بعض المناطق باتت تحصل على الكهرباء بين 4 و 6 ساعات مقارنة مع الفترات الماضية حيث كانت الكهرباء تأتي بين ساعة وساعتين كحد أقصى يومياً".

وأوضحت المصادر أنّ "الانتاج حالياً يتراوح بين 580 و 600 ميغاواط، وهو ارتفع عن الأيام الماضية"، مشيرة إلى أنّه "من المنتظر أن تأتي بواخر غاز أويل وفيول إضافية خلال الفترة المقبلة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "نجاح مؤسسة كهرباء لبنان في الوصول إلى انتاج 1000 ميغاواط يساهم إلى حد كبير في انتظام التغذية، وقد ترتفع إلى 10 ساعات".