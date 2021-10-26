لبنان

خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-10-2021 | 11:29
A-
A+
Doc-P-879404-637708699051952585.jpg
Doc-P-879404-637708699051952585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "الانتاج بات يتحسّن وقد يزداد مع نهاية شهر تشرين الأول الجاري"، مشيرة إلى أنّ "عدد ساعات التغذية ارتفع وهناك بعض المناطق باتت تحصل على الكهرباء بين 4 و 6 ساعات مقارنة مع الفترات الماضية حيث كانت الكهرباء تأتي بين ساعة وساعتين كحد أقصى يومياً". 
وأوضحت المصادر أنّ "الانتاج حالياً يتراوح بين 580 و 600 ميغاواط، وهو ارتفع عن الأيام الماضية"، مشيرة إلى أنّه "من المنتظر أن تأتي بواخر غاز أويل وفيول إضافية خلال الفترة المقبلة".
ولفتت المصادر إلى أنّ "نجاح مؤسسة كهرباء لبنان في الوصول إلى انتاج 1000 ميغاواط يساهم إلى حد كبير في انتظام التغذية، وقد ترتفع إلى 10 ساعات".
 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2021-10-27
01:30 | 2021-10-27
01:20 | 2021-10-27
01:15 | 2021-10-27
01:00 | 2021-10-27
00:53 | 2021-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website