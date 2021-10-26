لبنان

جنبلاط عرض وسفير الإتحاد الأوروبي التطورات السياسية

Lebanon 24
26-10-2021 | 11:55
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي: 

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.
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جنبلاط

رالف طراف

كليمنصو

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