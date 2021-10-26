جنبلاط عرض وسفير الإتحاد الأوروبي التطورات السياسية

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:



استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.