فرونتسكا: الالتزام بمعالجة الفسادفي لبنان يعني اختيار طريق الإصلاح

غردت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلة: "سررت بالمشاركة في مؤتمر "نحو الإصلاح والتعافي: تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد". إن الالتزام بمعالجة الفساد يعني اختيار طريق الإصلاح والخروج من الأزمة. إنه قبل كل شيء إعطاء الأولوية لتوقعات الشعب اللبناني.

ستبقى الأمم المتحدة إلى جانب لبنان في ترجمة محاربة الفساد إلى أفعال ملموسة".