حجار بحث وإيتو في تمديد برنامج الإستجابة للأزمة لسنتين

إجتمع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار بممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو، وبحثا في التنسيق في تمديد برنامج الإستجابة للأزمة لمدة سنتين، مع التأكيد على التعاون المثمر بين الجانبين.كما تم البحث في كيفية مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في لبنان، خاصة مع بداية فصل الشتاء حيث يجري التخطيط لزيارات ميدانية مشتركة للوقوف عند الحاجات الملحة.