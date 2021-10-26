طالوزيان: استدعاء جعجع يعتبر استهدافاً سياسياً وطائفياً لا قيمة قانونية له

صدر عن مكتب النائب جان طالوزيان الموقف الآتي:

نحن أبناء الأشرفية إذ نأسف لما آلت إليه الأمور يوم الخميس في الرابع عشر من الجاري، وما نتج عنها من ضحايا، نرفض العودة إلى لغة السلاح والحرب، كما نرفض بشدة استدعاء الدكتور سمير جعجع للتحقيق معه ونعتبر هذا الاستدعاء استهدافاً سياسياً وطائفياً لا قيمة قانونية له.