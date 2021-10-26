أبو الحسن: المطلوب تحييد الجيش والقضاء عن الحسابات السياسية

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن عبر "تويتر" قائلاً: "المطلوب تحييد الجيش والقضاء عن الحسابات السياسية والاستنسابية، إنهما آخر أعمدة الدولة وما تبقى من هيبتها، ولا بد من القيام بمصالحة تضمد الجراح بين أبناء المنطقة الواحدة برعاية روحية وسياسية|، للمضي قدما في مواجهة المصير الواحد ومن أجل الحفاظ على الوطن ووحدته، والا ننتحر بأيدينا".