لبنان

إدارة المناقصات: إجراء فض عروض مناقصات الفيول اويل في موعدها غداً الاربعاء

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:25
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صدر عن ادارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي: "بعد تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً غدا الأربعاء، تؤكد ادارة المناقصات على اجراء فض عروض مناقصات الفيول اويل والغاز اويل في موعدها، اي يوم الاربعاء في 27/10/2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".
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