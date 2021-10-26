إدارة المناقصات: إجراء فض عروض مناقصات الفيول اويل في موعدها غداً الاربعاء

صدر عن ادارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي: "بعد تعليق إضراب قطاع النقل العام الذي كان مقرراً غدا الأربعاء، تؤكد ادارة المناقصات على اجراء فض عروض مناقصات الفيول اويل والغاز اويل في موعدها، اي يوم الاربعاء في 27/10/2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا".