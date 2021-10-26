لبنان

في لبنان.. مشروع نموذجي لمعالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:28
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انعقد الاجتماع الخامس في المعهد العالي للدكتوراة - طرابلس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بين جميع الشركاء المشاركين في المشروع الأوربي AQUACYCLE الذي بدأ العمل به مع الجامعة اللبنانية في أيلول 2019 وهم: اسبانيا (ESAMUR, PSA-CIEMAT) وتونس (CITET, CERTE) واليونان (CERTH) وكلية الصحة العامة الفرع الثالث والمعهد العالي للدكتوراة - مركز العزم للبيوتكنولوجيا وتطبيقاتها، لمتابعة مراحل التنفيذ وفق المخطط الهادف الى معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استعمالها في القطاع الزراعي من خلال انشاء ثلاث محطات في حوض المتوسط: لبنان تونس واسبانيا.

وأوضح الدكتور احمد عبد الرؤوف المل أن "هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي (ENI CBC MED) (www.euneighbours.eu, www.enicbcmed.eu) يهدف إلى اعتماد حلول مستدامة عبر خلق تكنولوجيا ايكولوجية مبتكرة لمعالجة المياه المستعملة والتي تتألف من الهضم اللاهوائي وإقامة الأراضي الرطبة والمعالجة الشمسية من أجل تدوير فعال".

وقال: "ان هذا المشروع سيستغرق تنفيذه ثلاث سنوات وسيتم انشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها الى مياه صالحة للزراعة بحيث يتم تجميع مياه الصرف الصحي واستجلابها من المناطق السكنية القريبة من الموقع للمحطة في منطقة ددة- الكورة بغية معالجتها وتكريرها وتحويلها بالتالي ، وفق الطرق العلمية الحديثة ، الى مياه صالحة للزراعة، مما يساهم في دعم الأنشطة والبرامج والمشاريع البيئية بالشكل الذي يتفق مع الخطط الوطنية التي تعتمدها وزارات عدة كالزراعة والبيئة والطاقة والمياه ومن أبرزها التغير المناخي والاقتصاد الدائري والاستهلاك والإنتاج المستدام".
 
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