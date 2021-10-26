رفضاً لعرقلة مسار التحقيق في انفجار المرفأ...اعتصام لمجموعة "ن نساء للوطن للبنان" أمام الداخلية

نفذت مجموعة "ن - نساء للوطن للبنان" اليوم، اعتصامًا أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، حملت فيها المشاركات لافتات أكدت فيها "رفضها عرقلة مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وإساءة تفسير المواد القانونية".وتوجهت إلى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بالقول: "إن خلفيتك القضائية التي عولنا عليها تحتم عليك تسهيل عمل المحقق العدلي على تنفيذ استناباته القضائية".