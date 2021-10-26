22
o
بيروت
24
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
رفضاً لعرقلة مسار التحقيق في انفجار المرفأ...اعتصام لمجموعة "ن نساء للوطن للبنان" أمام الداخلية
Lebanon 24
26-10-2021
|
13:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت مجموعة "ن - نساء للوطن للبنان" اليوم، اعتصامًا أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، حملت فيها المشاركات لافتات أكدت فيها "رفضها عرقلة مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وإساءة تفسير المواد القانونية".
وتوجهت إلى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بالقول: "إن خلفيتك القضائية التي عولنا عليها تحتم عليك تسهيل عمل المحقق العدلي على تنفيذ استناباته القضائية".
تابع
الأكثر قراءة
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
Lebanon 24
الإنطلاقة الذهبية.. أبراج ستكون من أصحاب الثروات مع بداية 2022 وتحديداً خلال هذه الاشهر
09:15 | 2021-10-26
26/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
خبرٌ جديد مفرح عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما سيحصل
11:29 | 2021-10-26
26/10/2021 11:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد
13:47 | 2021-10-26
26/10/2021 01:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
Lebanon 24
بوادر إيجابية بشأن التضخم والدولار في لبنان.. إليكم سيناريو الحل
14:00 | 2021-10-26
26/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستحقق أحلامها في نهاية الـ 2021.. ماذا عنك؟
03:00 | 2021-10-26
26/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2021-10-27
إشتباك الطيونة مستمر و"وجه آخر"
01:30 | 2021-10-27
عقبات تواجه التحالف بين "التيار" و"حزب الله" والخيارات "مفتوحة" في جبيل
01:22 | 2021-10-27
عبدالله: مطلوب الفصل بين النكد السياسي ومعالجة الأمور الحياتية!
01:20 | 2021-10-27
النتائج بدأت تتظهر.. هذا مصير خطة النقل العام والبطاقة التمويلية
01:15 | 2021-10-27
"انتفاضة قضائية" في المحكمة العسكرية
01:00 | 2021-10-27
ميقاتي في بعبدا اليوم واجتماعات عمل مكثفة مع البنك الدولي في السراي الحكومي
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
27/10/2021 08:59:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact