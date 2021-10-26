لبنان

بالأرقام.. إليكم السعر المرتقب للبنزين يوم غد

Lebanon 24
26-10-2021 | 13:47
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ينتظر اللبنانيون يوم غدٍ الأربعاء، صدور جدول تركيب أسعارٍ جديد للمحروقات وذلك وسط توقعات بزيادة سعر البنزين في حين أن ثباته قد يكون وارداً.
 
ومن المتوقع أن يصدر الجدول بناء لسعر الدولار في السوق الموازية والذي يتراوح حالياً بين بين 20400 ليرة و 20450 ليرة لبنانية.
 
وإزاء ذلك، فإنّ سعر المحروقات قد يكون على أساس الـ20 ألف ليرة، في حين أنه سيرتبط أيضاً بسعر برميل النفط الذي ارتفع إلى 83 دولاراً أميركياً. 
 
واستناداً إلى تلك الأرقام، فإنّ سعر صفيحة البنزين عالمياً قد يرتفع إلى 16 أو 18 دولار أميركي، ما يشير إلى أنّ قيمتها قد تتراوح بين 320 و 360 ألف ليرة لبنانية، علماً أن سعرها يترواح الآن بين 302 آلاف و 312 ألف ليرة لبنانية.
 
ورغم أن سعر الصفيحة قد ارتفع عالمياً تبعاً لسعر البرميل، إلا أنه في لبنان قد لا يُسجل ارتفاعاً، ما يعني أنه قد يبقى عند حدود الـ15 دولار أميركي. وعليه، فإنّ سعر البنزين قد يبقى على حاله وتحديداً في حال جرى التسعير على أساس الـ20 ألف ليرة للدولار الواحد. 
 
أما في ما خصّ سعر المازوت، فإنه من المرجح أن يرتفع ليتراوح بين 270 و 300 ألف ليرة. 

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