الجيش يكشف حيثيات اشتباك وادي خالد.. هكذا أحبط عملية تهريب

بتاريخ 26 /10 /2021، تمكنت دورية من الجيش من إحباط عملية تهريب أثناء محاولة عدد من المهربين إدخال مجموعة من السوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية في بلدة المقيبلة في وادي خالد – عكار. وقد تعرّضت الدورية إلى إطلاق نار فردّت بالمثل، ما أدى إلى إصابة مهرّبَين اثنين من آل شيحان نُقلا إلى المستشفى للمعالجة وما لبثا أن فارقا الحياة، فيما فرّ السوريون وباقي المهرّبين باتجاه الأراضي السورية.بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.