لبنان

تسعيرة الخبز الجديدة.. متى ستصدر؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-10-2021 | 14:38
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كان من المنتظر أن تصدر اليوم تسعيرة جديدة لربطة الخبز، إلا أنّ هذا الأمر تأجّل إلى ما بعد صدور الجدول الجديد لأسعار المحروقات، والذي سيتم الإعلان عنه يوم غدٍ الأربعاء. 
 
وعن هذا الأمر، قال رئيس نقابة صناعة الخبز طوني سيف لـ"لبنان24" إن "سعر المازوت يوم غد سيُحدد التوجه الاساسي لتسعير الخبز"، وأضاف: "ليس لدينا أي مهرب من ذلك، فكل شيء مرتبط بسعر المازوت الذي يأخذ منحى تصاعدياً، وفي حال تواصل هذا المسار، فإننا سنكون مرغمين على زيادة سعر الخبز". 
 
وأشار سيف إلى أنّ "المشكلة لا تتعلق فقط بالأفران بل أيضاً تبرز لدى المطاحن التي تحتاج إلى المازوت بكثرة في ظل تدني ساعات التغذية الكهربائية"، وقال: "في حال عولجت الكهرباء، فإن الكثير من الأمور ستنفرج، وعليه فإن الضغط على المازوت قد يتراجع وبالتالي الأسعار ستنخفض". 

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