لبنان

توقيف أحد أصحاب اشتراكات المولدات في صيدا.. ما السبب؟

Lebanon 24
26-10-2021 | 14:44
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أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان احد اصحاب اشتراكات المولدات الكهربائية في صيدا المدعو ع. ب، للتحقيق معه، على خلفية طلبه من المشتركين تسديد فواتير الاشتراك بالدولار الاميركي تحت طائلة قطع الاشتراك، مع ما يترتب ذلك من ضرر على المواطنين، خصوصا وان بعض المشتركين مؤسسات خاصة ومستوصفات طبية.

يشار الى ان مدينة صيدا كانت شهدت في الاسابيع الماضية تحركات احتجاجية من قبل الاهالي، اعتراضا على طلب بعض اصحاب المولدات تسديد الاشتراكات بالعملة الخضراء، واصفين الامر بـ"الابتزاز بمعيشتهم واحتكار الضوء، خصوصا في ظل الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد".
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