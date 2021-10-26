رابطة العاملين في "اللبنانية" تعلق إضرابها بدءاً من الاثنين المقبل

هنأت "الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية" الدكتور بسام بدران على "توليه رئاسة الجامعة اللبنانية"، متمنية له "النجاح والتوفيق في مهمته".

وقالت الهيئة في بيانها إنها "تمدّ اليد إلى بدران للتعاون والتكاتف في كل ما فيه مصلحة العاملين والجامعة"، وأضافت: " إن تواصلا قد تم بين... بدران والرابطة، وتوج بلقاء موسع في مبنى الإدارة المركزية، تم فيه البحث في غالبية مطالب العاملين والتوصل إلى حلول في الكثير منها.

وبناء عليه تعلن الرابطة، أنها تعتبر المنحى الأخوي الذي تم التعاطي فيه اليوم خطوة إيجابية جدا من شأنها تحقيق التكامل والتفاهم بين العاملين وإدارتهم. كما وأن تأكيد رئيس الجامعة على أن الموظفين والمدربين يشكلون العمود الفقري لسير العمل في الجامعة، وأنهم مع الأساتذة والطلاب سلسلة متكاملة لا يمكن فصلها، هو كلام مسؤول وجوهري يساهم في ردم الهوة التي تم خلقها بين مختلف فئات الجامعة. كما وتم "تأكيد تنفيذ المساعدة المالية الشهرية التي أقرت منذ فترة بقيمة 500 ألف ليرة لكل الموظفين والمدربين، و750 ألف ليرة للعاملين في الإدارة المركزية وموظفي المعلوماتية في كل الفروع".