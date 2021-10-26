مجهولون يسرقون كابلات كهرباء في أميون وعدد من البلدات

تعرضت بلدة أميون لسرقة كابلات كهرباء التوتر العالي من على الطريق العام الممتد من بلدتي اميون - بشمزين، والمنطقة الممتدة بين بلدات اميون - كفرعقا وبطرام.



وناشد الاهالي الاجهزة الامنية كشف الفاعلين واتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم، كما وتمنوا على شركة كهرباء قاديشا الاسراع في اصلاح الاعطال.