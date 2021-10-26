لبنان

مجهولون يسرقون كابلات كهرباء في أميون وعدد من البلدات

Lebanon 24
26-10-2021 | 15:20
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تعرضت بلدة أميون لسرقة كابلات كهرباء التوتر العالي من على الطريق العام الممتد من بلدتي اميون - بشمزين، والمنطقة الممتدة بين بلدات اميون - كفرعقا وبطرام.

وناشد الاهالي الاجهزة الامنية كشف الفاعلين واتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم، كما وتمنوا على شركة كهرباء قاديشا الاسراع في اصلاح الاعطال.
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