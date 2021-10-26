السيّد يتحدث عن "تسوية" في ملف انفجار المرفأ.. ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جعجع رفَض المثول أمام القضاء كشاهد في جريمة الطيونة ودعا أنصاره للتظاهر غداً، بالمقابل، لا تزال تتفاعل مشكلة عدم مثول وزراء وضباط أمام القاضي بيطار بجريمة المرفأ، يقولون أنّه يجري العمل على تسوية أو مقايضة! مقايضة بين مَن ومَن؟! أن يتسامح أهل السياسة، وتذهب دماء الضحايا هدْراً؟!".