لبنان

بيان جديد من الجيش بشأن أحداث الطيونة.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
26-10-2021 | 16:26
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
يتناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول التحقيقات التي أجراها الجيش في حادثة الطيونة.
يهم قيادة الجيش أن توضح أنّ هذه التحقيقات أحيطت بسرية تامة وفق الأصول وبإشراف القضاء المختص، وأن أي أخبار مرتبطة بها ومنسوبة إلى مصادر في التحقيق هي مجرد تكهنات غير مستندة إلى وقائع.
كما تؤكد قيادة الجيش ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
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