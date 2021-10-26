استبعاد مثول دياب أمام البيطار

استبعدت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية حضور الرئيس حسان دياب امام القاضي، متحصنا بدعم رؤساء الحكومة السابقين والرئيس نبيه بري، ودار الفتوى وحزب الله من خلف الستارة، خاصة انه أدلى بإفادة بهذا الشأن منذ سنة ونصف السنة.