لبنان

استبعاد مثول دياب أمام البيطار

Lebanon 24
26-10-2021 | 17:01
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استبعدت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية حضور الرئيس حسان دياب امام القاضي، متحصنا بدعم رؤساء الحكومة السابقين والرئيس نبيه بري، ودار الفتوى وحزب الله من خلف الستارة، خاصة انه أدلى بإفادة بهذا الشأن منذ سنة ونصف السنة.
المصدر: الانباء الكويتية
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