لبنان

عرض بيع ممتلكات عقارية

Lebanon 24
26-10-2021 | 17:13
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عرضت مصارف كبرى، بيع ممتلكات عقارية، بعد أن أقفلت عدداً من الفروع في العاصمة وغيرها، وفق ما جاء في إسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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