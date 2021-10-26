22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
16
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جعجع لن يحضر الى اليرزة لاسباب سياسية وقانونية وتحركات شعبية نحو معراب
Lebanon 24
26-10-2021
|
22:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
العامل اللافت والطارئ الذي اخترق مشهد التأزيم تمثل في التحرك العاجل الذي قام به البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بجولة على الرؤساء الثلاثة بما عكس في ذاته الطابع الاستثنائي لخطورة دوافع هذا التحرك.
وكتبت" النهار" مع ان البطريرك تعمد اظهار تفاؤل واسع بالتوصل إلى حل "سياسي دستوري" يخرج الوضع من إختناقاته، لم يتضح تحديداً ما الذي ركز عليه أكثر سواء في موضوع جعجع الذي بدا محورياً في مبادرة الراعي إلى التحرك نحو الرؤساء او في موضوع التحقيق العدلي ومعاودة جلسات مجلس الوزراء، علما ان موضوع جعجع بدا الملف الاشد سخونة في التحرك.ذلك ان استدعاء جعجع للاستماع إليه أمام مخابرات الجيش اليوم، تقدم إلى واجهة الحدث الداخلي وبات بحكم المؤكد ألا يلبيّ جعجع الدعوة لاسباب سياسية وقانونية تشوبها.
وكتبت" نداء الوطن": بعدما بات بحكم "الأكيد أكيد أكيد" أنّ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع اليوم، تنفيذاً لورقة استدعائه الصادرة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على خلفية أحداث الطيونة، فإنّ وكلاءه استهلوا بالأمس مسار المواجهة القانونية في هذه القضية بتقديم مذكرة إلى القاضي عقيقي تبيّن عدم قانونية تبليغ جعجع بالشكل الذي حصل، وسط إعادة توكيد المصادر "القواتية" على كون ملف التحقيقات "فارغاً من أي دليل أو شبهة تدين القوات أو رئيسها، إنما على العكس من ذلك كل وقائعه تفيد بأنّ ما حصل على الأرض في 14 تشرين الأول كان وليد اشتباك موضعي من دون لا كمين ولا قنص".
وذكرت "البناء" أن جعجع لن يحضر إلى وزارة الدفاع وقد يوفد محامين إلى وزارة الدفاع لتقديم اعتراضات لتأخير موعد الاستدعاء لإتاحة المجال أمام الوساطات السياسية التي تقوم بها بعض المراجع الدينية والسياسية وعلى رأسهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ومن جهة ثانية لبلورة حل قضائي سياسي لأزمة ملف المرفأ.
وجزمت مصادر "القوات" لـ "الديار" ان جعجع لن يحضر الى اليرزة وهو سيكون جاهزا للمثول امام المحقق متى تم استدعاء امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله. وقالت المصادر: "زمن تركيب الملفات للقوات ولى وسنكون بالمرصاد لاي اعتداء علينا ايا كان شكله".
وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" ان معظم المناطق حيث هناك وجود قواتي ستشهد اعتصامات ووقفات تضامنية مع جعجع، الا ان التحرك الاساسي سيكون على خط بكركي- معراب".
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج محظوظة بكسب المال.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-27
27/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
Lebanon 24
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
07:16 | 2021-10-27
27/10/2021 07:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
Lebanon 24
خلفيات كلام الحريري عن جعجع بشأن أحداث الطيونة.. هل عاد "التقارب"؟
06:00 | 2021-10-27
27/10/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
Lebanon 24
هام جداً.. هكذا تتعرفون على الدولار المزور بدون استخدام أجهزة الكشف
03:00 | 2021-10-27
27/10/2021 03:00:10
Lebanon 24
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
Lebanon 24
امطار ورعد.. اعتبارا" من هذا اليوم!
03:51 | 2021-10-27
27/10/2021 03:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:16 | 2021-10-27
أخبار سارة للبنانيين بعد الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة الرواتب.. هذا ما كشفه وزير العمل
17:42 | 2021-10-27
جلسة مجلس النواب اليوم: تأكيد على التعديلات
17:21 | 2021-10-27
عودة جلسات الحكومة مرهونة بضمانات
17:14 | 2021-10-27
جهود لم تفلح
17:03 | 2021-10-27
احتواء أزمة
16:09 | 2021-10-27
اليونيفيل تسلّمت من جنود الاحتلال الراعي المختطف
فيديو
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
أحدث سيارة عائلية متطورة من "هيونداي"... تعرفوا على ميزاتها (فيديو)
16:00 | 2021-10-27
28/10/2021 00:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
28/10/2021 00:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact