ماكينات متأخرة

(النهار)

يُلاحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية الأساسية لم تطلق بعد ماكيناتهاالانتخابية بانتظار ما ستسفر عليه تداعيات أحداث الطيونة والتحقيق القضائي بجريمةالمرفأ وأمور أخرى.