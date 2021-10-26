لبنان

ماكينات متأخرة

Lebanon 24
26-10-2021 | 22:44
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يُلاحظ أن الأحزاب والتيارات السياسية والحزبية الأساسية لم تطلق بعد ماكيناتهاالانتخابية بانتظار ما ستسفر عليه تداعيات أحداث الطيونة والتحقيق القضائي بجريمةالمرفأ وأمور أخرى.
(النهار)
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