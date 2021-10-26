لبنان

"سأسأل الوالد"

Lebanon 24
26-10-2021 | 22:47
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عُلم أنّ رئيس لقاء نيابي، وخلال استقباله أكثر من طامح لخوض الاستحقاق النيابي المقبل، ردّ عليهم بالقول: سأسأل الوالد.
(النهار)
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